Überragender Purdy: 49ers schlagen Colts deutlich

Mit der besten Leistung seiner Karriere hat Quarterback Brock Purdy seine San Francisco 49ers in der NFL zum Sieg gegen die Indianapolis Colts geführt. Die Playoff-Teilnahme der Colts ist in Gefahr.

Indianapolis (dpa) – Dank eines überragenden Quarterbacks Brock Purdy haben die San Francisco 49ers in der NFL eine Gala-Vorstellung abgeliefert. Bei den kriselnden Indianapolis Colts gewann der bereits feststehende Playoff-Teilnehmer mit 48:27.

Purdy lieferte die beste Leistung seiner Karriere, warf fünf Touchdown-Pässe und erzielte mit seinen Zuspielen durch die Luft insgesamt 295 Yards Raumgewinn. Star-Running-Back Christian McCaffrey (117 Yards) und Tight End George Kittle (115 Yards) bekamen die Colts zu keiner Zeit in den Griff. Die 49ers kontrollierten über weite Strecken das Tempo der Partie.

Indianapolis hielt zwar im ersten Durchgang gut mit und kam im vierten Viertel noch einmal auf sieben Punkte heran – eine Interception von San Franciscos Dee Winters sollte aber alle Hoffnungen der Gastgeber zunichtemachen. Während die 49ers den fünften Sieg in Serie einfuhren, ist die Playoff-Teilnahme der Colts nach fünf Pleiten am Stück akut in Gefahr.