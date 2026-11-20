Wer im Job regelmäßig übergangen wird, zweifelt schnell an sich selbst. Doch nicht jede Zurückweisung ist mangelnder Respekt. Wie Beschäftigte richtig analysieren - und aktiv gegensteuern.

Hamburg/München (dpa/tmn) – Im Meeting wird man mitten im Satz unterbrochen. Der eigene Vorschlag geht unter. Wenig später wiederholt ein Kollege dieselbe Idee – und plötzlich wird darüber diskutiert. Wer solche Momente häufiger erlebt, fragt sich irgendwann: Nimmt mich hier eigentlich jemand ernst? Das lässt sich ändern, oft mit wenigen einfachen Schritten. Zwei Karriereberater zeigen, welche.

1. Ehrliche Analyse

Bevor man etwas ändert, lohnt die Frage, was konkret fehlt. «Nicht immer liegt die Ursache bei uns selbst», sagt der Karrierecoach und Podcaster («Berufsoptimierer») Bastian Hughes. Er rät, sich zu fragen: Werde ich regelmäßig unterbrochen? Werden Entscheidungen ohne mich getroffen? Oder fühle ich mich übergangen, weil andere schlicht anderer Meinung sind?

Auch Ragnhild Struss, Executive Coach und Karriereberaterin aus Hamburg, unterscheidet zwischen Beobachtung und Deutung. «Ich wurde zweimal unterbrochen», beschreibt eine Beobachtung. «Meine Meinung zählt hier nichts», sei dagegen bereits eine Schlussfolgerung. Nicht jedes Nein deute auf mangelnden Respekt hin.

Hughes empfiehlt, vertraute Kolleginnen und Kollegen um ehrliches Feedback zu bitten. Es hilft zudem, die eigene Wahrnehmung zu notieren und etwa für zwei Wochen zu beobachten, ob man tatsächlich übergangen wird.

2. In Kernbotschaften kommunizieren

Viele Beschäftigte erklären zuerst minutenlang, wie sie auf eine Idee gekommen sind. Hughes rät dazu, mit der Kernbotschaft einzusteigen. Nach dem Motto: «Ich schlage vor, dass wir das so machen, weil wir dadurch das folgende erreichen.» Das sei greifbarer. Üben lasse sich das in einem sicheren Umfeld, etwa in einem Verein, in dem man schon lange Mitglied ist oder in einer Elterngruppe.

Struss warnt zudem vor Abwertungen der eigenen Leistung, die man gleich mitliefert. Wer mit «Ist wahrscheinlich eine blöde Idee» beginnt, schwächt sich selbst. Besser sei: «Ich schlage vor, dass wir ...» oder: «Meine Einschätzung beruht auf ...»

Auch Unsicherheit lasse sich präzise benennen: «Diese beiden Punkte sind belegt. Bei diesem Punkt fehlen uns noch Daten.» Mit dieser Ehrlichkeit schaffe man Authentizität.

3. Die richtigen Fragen stellen

«Meistens sind wir wesentlich kompetenter, wenn wir gute Fragen stellen», sagt Hughes. Gerade in hitzigen Diskussionen kann es sich lohnen, keine Antwort zu liefern, sondern eine Frage zu stellen und damit den Punkt zu vertiefen oder einen neuen zu setzen.

Auch Nichtwissen kann souverän wirken. Struss empfiehlt zum Beispiel folgende Formulierung: «Das kann ich noch nicht hinreichend beantworten. Ich prüfe es und melde mich morgen.» Wer eine Antwort erfinde, riskiere seine Glaubwürdigkeit.

4. Unterbrechungen gelassen begegnen

Lauter zu werden, wenn man wieder mal unterbrochen wird, bringt meist wenig. Hughes sagt, er habe einige Situationen in seinem früheren Beruf mit lautstarken Äußerungen «nur verschlimmbessert». Von seiner damaligen Chefin lernte er einen anderen Weg: ein, zwei Sekunden warten und dann ruhig sagen, was man eigentlich sagen wollte.

Struss schlägt etwa vor, auf eine abrupte Unterbrechung so zu reagieren: «Ich möchte den Gedanken noch zu Ende führen.» Wird ein Vorschlag übergangen, lässt er sich wieder aufnehmen: «Ich möchte auf meinen Vorschlag von vorhin zurückkommen. Welcher Einwand spricht aus Ihrer Sicht dagegen?» Danach darf eine Pause entstehen.

Ein Gespräch am nächsten Tag kann ebenso eine Lösung sein. «Kann jemand zuhören und sein Verhalten korrigieren, lässt sich die Zusammenarbeit verbessern», sagt Ragnhild Struss.

5. Den eigenen Beitrag sichtbar machen

Gute Arbeit erklärt sich nicht immer von selbst. Struss rät, den eigenen Anteil klar zu benennen. Etwa so: «Ich habe die Auswertung übernommen. Daraus ergibt sich folgende Empfehlung.»

Werden Entscheidungen regelmäßig über den eigenen Kopf hinweg getroffen, helfe ein offenes Gespräch: «Welche Entscheidungen kann ich selbst treffen, und bei welchen stimmen wir uns ab?» Die Vereinbarung hält man im besten Fall kurz schriftlich fest.

Bastian Hughes empfiehlt, sich zu fragen: Was ist meine Funktion in diesem Meeting, und was möchte ich beitragen? Vor allem warnt er vor der Endlosschleife, den Respekt der anderen durch immer noch mehr Leistung verdienen zu wollen. «Ich muss nicht perfekt sein, um ernst genommen zu werden», sagt er.

Was weiterhilft, wenn nichts hilft

Bleibt die Wertschätzung auf Dauer aus und wird man im Beruf immer wieder überhört oder übergangen, ist es Zeit zu handeln. Struss empfiehlt, Beispiele zu dokumentieren, eine konkrete Veränderung zu verlangen und gegebenenfalls Führungskraft, Personalabteilung oder Betriebsrat einzubeziehen.

Hughes hält manchmal eine Veränderung der Rahmenbedingungen für die bessere Lösung, etwa einen internen Wechsel. Das kann sinnvoll sein, wenn Beschäftigte in einer bestimmten Abteilung als Auszubildende gestartet sind – jetzt aber eine Führungsrolle innehaben. «Wie oft erleben Führungskräfte, dass sie nicht ernst genommen werden, weil sie immer noch die Azubine oder der Azubi für die Mitarbeitenden sind?», fragt der Coach.

Wenn auch ein Wechsel der Abteilung nicht hilft, müssen sich Beschäftigte vielleicht doch nach einem neuen Job umsehen.