Über rote Ampel gefahren – Drei Verletzte bei Autounfall

Groß-Gerau/Riedstadt (dpa) – Eine Autofahrerin hat an einer Kreuzung bei Riedstadt in Südhessen eine rote Ampel missachtet und einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. «Mit voller Wucht» sei die 58-Jährige mit ihrem Auto gegen ein anderes Fahrzeug gefahren, teilte die Polizei in Groß-Gerau mit. In dem anderen Wagen saßen einen 47-Jährige und ihre 14 Jahre alte Tochter.

Alle drei kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden. Der Führerschein der Unfallverursacherin sei sichergestellt worden, hieß es. Warum sie über Rot fuhr, war zunächst unklar.