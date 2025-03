Frankfurt/Main (dpa) – Die deutsche U21-Nationalmannschaft nimmt aus dem Fußball-Spektakel des A-Teams von Julian Nagelsmann wichtige Erkenntnisse für die eigenen Auftritte mit. «Wir haben ein richtig gutes Spiel gesehen. Ich habe die Nationalmannschaft selten so dominant gegen einen großen Gegner gesehen», sagte U21-Trainer Antonio Di Salvo vor dem EM-Härtetest seiner Auswahl am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1) gegen Spanien. «Da sind schon Dinge dabei, die wir auch für uns, für unser Spiel mitnehmen wollen, mitnehmen werden, weil die Ausrichtung eine ähnliche ist.»

3:3 auch Warnung: Immer konzentriert sein

Die A-Nationalmannschaft hatte sich mit einem mitreißenden 3:3 (3:0) im Rückspiel in Dortmund gegen Italien für das Final-Four-Turnier der Nations League qualifiziert. Man habe aber auch gesehen, dass so ein Spiel zu jeder Phase und auch bei einem 3:0 kippen könne und deswegen müsse man konzentriert sein, sagte Di Salvo. «Deswegen gibt es auch für mich, und ich denke auch für die Mannschaft, viele Erkenntnisse.»

Mittelfeldakteur Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach imponierte der Auftritt der Auswahl von Joshua Kimmich & Co. «Ich glaube, von den Großen kann man sich immer etwas abschauen. Es ist immer sehr interessant, die Spiele zu beobachten, vor allem der Zusammenhalt, den Spaß, den man auf den Gesichtern sieht», sagte der 22-Jährige.

«Die letzte Zeit macht es wirklich richtig Bock zuzuschauen. Und wenn man viel Spaß auf dem Platz hat, zeigt man auch häufig seine beste Leistung. Ich denke, in dem Punkt können wir uns auf jeden Fall was abschauen.» Die Stimmung in der U21 sei auch top, die Vorfreude auf das Spanien-Match groß.

Di Salvo: Spanien immer top – egal, wer spielt.

Nach dem 1:0 am Freitag in der Slowakei ist das Spiel am Dienstag in Darmstadt gegen Spanien Stand jetzt das letzte offizielle Vorbereitungsspiel für die EM- Endrunde. Verzichten muss Di Salvo voraussichtlich auf Jan Thielmann vom 1. FC Köln wegen muskulärer Probleme. «Spanien hat immer eine Topmannschaft, egal mit welcher Mannschaft sie auftreten», sagte Di Salvo.

Die EM-Endrunde findet vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei statt. Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrundengruppe B auf Slowenien (Donnerstag, 12. Juni), Tschechien (Sonntag, 15. Juni) und England (Mittwoch, 18. Juni). Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale.