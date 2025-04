Am Wochenende war eine U-Bahn der Linie U7 unterwegs, der eine Scheibe fehlte. Videos zeigen den Vorfall. Was sagen die Berliner Verkehrsbetriebe?

Berlin (dpa) – Eine fehlende Scheibe in der Tür einer U-Bahn hat in Berlin für Aufsehen gesorgt. Der Vorfall in einem Zug der U7 wurde am Samstagabend der Polizei gemeldet, wie eine Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sagte. Diese gab die Information der BVG weiter. Der Zug sei umgehend aus dem Verkehr genommen und die Werkstatt gebracht worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Nach Angaben der BVG handelt es sich um eine Sachbeschädigung. Das Unternehmen würde niemals einen Zug einsetzen, bei dem eine Scheibe fehlt, hieß es. Ob die Scheibe gestohlen oder zerstört wurde, war zunächst nicht klar. Der «Tagesspiegel» hatte Videos von der Tür veröffentlicht, die ein Fahrgast aufgenommen haben soll.

Die BVG riet Fahrgästen dazu, nicht zu zögern und in solch einem Fall einen Notruf abzusetzen. In den U-Bahnzügen gehe das entweder über den Notrufknopf, der sich oben im Türbereich befindet, oder über die Notruf- und Informationssäulen auf den U-Bahnhöfen.