Die Finals in Hannover
Turnerin Kevric krönt Comeback mit Titel am Stufenbarren
Die Finals in Hannover
Titel am Paradegerät Stufenbarren: Helen Kevric.
Michael Matthey. DPA

Helen Kevric feiert in Hannover ein Comeback, das Hoffnung auf eine EM-Medaille weckt. Auch Europameisterin Karina Schönmaier präsentiert sich an ihrem Paradegerät souverän.

Lesezeit 1 Minute

Hannover (dpa) – Helen Kevric hat ihr Comeback bei den deutschen Turn-Meisterschaften mit dem Titel am Stufenbarren gekrönt. Die 18-jährige Stuttgarterin dominierte trotz leichter Wackler einmal mehr an ihrem Paradegerät mit 14,475 Punkten. Schon in der Qualifikation hatte die Olympia-Sechste mit 14,833 Zählern die mit Abstand höchste Wertung aller Turnerinnen erzielt.

Vor gut einem Jahr hatte Kevric bei den Heim-Europameisterschaften in Leipzig eine schwere Knieverletzung erlitten und dadurch sowohl die deutschen Meisterschaften in Dresden als auch die Weltmeisterschaften in Indonesien verpasst. Zweite wurde Mehrkampf-Meisterin Silja Stöhr (Heddesheim) mit 13,600 Zählern.

Zuvor hatte Karina Schönmaier souverän ihren Titel am Sprung verteidigt. Die 20 Jahre alte Europameisterin aus Chemnitz erhielt für ihre beiden Sprünge die Durchschnittsnote von 14,063 Punkten. Damit gilt Schönmaier wie Kevric am Stufenbarren als Medaillenkandidatin bei den bevorstehenden Europameisterschaften vom 13. bis 16. August im kroatischen Zagreb.

© dpa-infocom, dpa:260725-930-436700/1

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