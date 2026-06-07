Notfall
Turn-Star Biles erschreckt mit Insta-Post: «Fast gestorben»
Simone Biles
Turnerin Simone Biles hat von einem schwerwiegenden Notfall berichtet. (Archivbild)
Manu Fernandez. DPA

Eigentlich gibt Simone Biles Privates nicht gern preis. Doch diesmal macht sie eine Ausnahme. Rätsel bleiben trotzdem.

Lesezeit 1 Minute

Indianapolis (dpa) – Ausnahmeturnerin Simone Biles hat offenbar einen schwerwiegenden Notfall glimpflich überstanden. «Fast zu sterben, hatte ich nicht auf meinem Zettel», schrieb die 29-jährige Amerikanerin in einer Instagram-Story. Die Olympiasiegerin erklärte dabei nicht, um was für eine Art von Notfall es sich handelte, nannte aber als Zeitpunkt die abgelaufene Woche.

Normalerweise teile sie solche Dinge nicht, weil sie Privatsphäre in diesen Zeiten zu schätzen wisse, begann Biles ihren Eintrag. Auf dem dazugehörigen Foto waren ihr rechter Arm sowie drei Armbänder medizinischer Art zu sehen. «Das war eine, wenn nicht die erschreckendste Erfahrung meines Lebens», schrieb Biles. Zumal ihr Ehemann – Football-Profi Jonathan Owens (30) von den Indianapolis Colts – wegen eines Trainings mit seinem Team nicht in der Stadt gewesen sei.

Details nur für den engsten Kreis

«Ich habe mich die ganze Woche lang im Bett ausgeruht», ergänzte Biles. Was genau passiert sei, werde sie früher oder später ihrem engeren Kreis erklären und denen, die sich gemeldet, sie besucht oder Blumen geschickt hätten. Auf weiteren Fotos waren Vasen mit Blumensträußen zu sehen.

Biles hat insgesamt sieben Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen. 2021 holte sie in Tokio trotz mentaler Probleme Bronze am Schwebebalken. Nach zweijähriger Pause meldete sie sich 2023 mit zwei WM-Titeln zurück und wurde 2024 in Paris dreimal Olympiasiegerin.

© dpa-infocom, dpa:260607-930-184581/1

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