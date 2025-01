Tullberg will «bestmögliche Ausgangsposition» für Kovac

Nach dem Dortmunder Auswärtsspiel am Samstag in Heidenheim übernimmt Niko Kovac. Interimscoach Mike Tullberg will ihm den Einstand mit einem Sieg erleichtern. Er freut sich auf die Rückkehr zur U19.

Dortmund (dpa) – BVB-Interimscoach Mike Tullberg hat kein Problem mit seiner planmäßigen Rückkehr zur U19 von Borussia Dortmund. Auch nach seinem vorläufig letzten Einsatz mit den Dortmunder Fußball-Profis am Samstag beim 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky) zieht es den 39 Jahre alten Dänen erst einmal nicht ins Profi-Business.

«Ich werde mit voller Freude zurückgehen in die U19», sagte Tullberg. «Den ein oder anderen Traum zu begleiten – das mochte ich immer. Das hat sich nicht geändert, auch wenn ich jetzt neun oder zehn Tage bei den Profis sein durfte.»

Nach der Beurlaubung von Nuri Sahin vor gut einer Woche übernahm Tullberg die BVB-Profis übergangsweise und betreute sie beim 2:2 in der Bundesliga gegen Bremen und beim 3:1 in der Champions League gegen Schachtar Donezk. Der neue Dortmunder Chefcoach Niko Kovac übernimmt das Team erst nach dem Match in Heidenheim am Sonntag. «Es geht darum, die bestmögliche Ausgangsposition für Niko und sein Trainerteam zu schaffen», sagte Tullberg.

Keine Auskunft über Missstände im Verein

Zu den grundsätzlichen Problemen beim BVB wollte er sich nicht weiter äußern. «Es steht mir nicht zu, zu beurteilen, was gut und was schlecht lief in der letzten Zeit», meinte Tullberg. Kovac ist der zehnte BVB-Coach seit dem Ende der Ära von Jürgen Klopp im Sommer 2015.