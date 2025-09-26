Gaza-Krieg Türkischer Fußball-Verband fordert Ausschluss Israels dpa 26.09.2025, 18:11 Uhr

i Israel - Italien Denes Erdos. DPA

In der kommenden Woche könnte bei der UEFA eine Abstimmung über die Suspendierung Israels erfolgen. Ein erster Verband macht öffentlich Druck.

Istanbul (dpa) – Der türkische Fußball-Verband hat als erstes UEFA-Mitglied öffentlich den Ausschluss Israels von internationalen Wettbewerben gefordert. Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu nannte in einem Brief an die Europäische Fußball-Union und den Weltverband die Situation in Gaza «unmenschlich und inakzeptabel», wie die Nachrichtenagentur Anadolu schrieb.







Artikel teilen

Artikel teilen