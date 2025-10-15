Legende Pavel Nedved nennt Tschechiens Debakel gegen die Färöer «inakzeptabel». Nun muss Trainer Hasek gehen. Wer kann das Team jetzt retten? Und was bedeutet das für die WM-Chancen?
Prag (dpa) – Nach der blamablen Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer zieht Tschechiens Fußball-Verband Konsequenzen. Nationaltrainer Ivan Hasek muss seinen Posten räumen, wie der Vorstandsvorsitzende David Trunda in Prag mitteilte. Der 62 Jahre alte Hasek hatte die Mannschaft seit Januar 2024 geführt.