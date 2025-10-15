Nach Niederlage gegen Färöer Tschechien trennt sich von Fußball-Nationaltrainer Hasek dpa 15.10.2025, 13:39 Uhr

i Trainer Ivan Hasek Marcus Brandt. DPA

Legende Pavel Nedved nennt Tschechiens Debakel gegen die Färöer «inakzeptabel». Nun muss Trainer Hasek gehen. Wer kann das Team jetzt retten? Und was bedeutet das für die WM-Chancen?

Prag (dpa) – Nach der blamablen Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer zieht Tschechiens Fußball-Verband Konsequenzen. Nationaltrainer Ivan Hasek muss seinen Posten räumen, wie der Vorstandsvorsitzende David Trunda in Prag mitteilte. Der 62 Jahre alte Hasek hatte die Mannschaft seit Januar 2024 geführt.







