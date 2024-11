Trump-Tanz entwickelt sich in NFL zum Trend

Die Tanzbewegungen von Donald Trump haben in der NFL Nachahmer gefunden. Football-Profis feierten gelungene Aktionen mit Imitationen - so, wie zuvor schon ein berühmter Kampfsportler.

Miami (dpa) – In der NFL entwickelt sich ein von Donald Trump inspirierter Jubel zum Trend. Gelungene Aktionen zelebrierten Football-Spieler am Wochenende mit Tanzbewegungen, die den ehemaligen und zukünftigen US-Präsidenten imitieren. Nick Bosa von den San Francisco 49ers bewegte die Hüften und Hände so wie Trump, wenn er zuletzt öffentlich zu Musik tanzte. Der sogenannte Trump Dance («Trump-Tanz») kam auch nach einem Touchdown von Brock Bowers von den Las Vegas Raiders zum Einsatz. Der Kampfsportler Jon Jones nutzte den Jubel nach seinem Sieg in der Ultimate Fighting Championship am Samstag ebenso – mit Trump im Publikum.

«Ich habe das alle machen sehen», sagte Bowers nach der Niederlage der Raiders. «Ich habe den UFC-Kampf in der Nacht gesehen und Jon Jones hat es gemacht. Ich schaue UFC gerne und habe es gesehen, da habe ich gedacht es ist cool.» US-Medien berichteten, dass auf Intervention des Raiders-PR-Teams nach dieser Antwort keine weiteren Fragen an Bowers gestellt werden konnten.