Trump schafft Task Force für WM – Infantino im Weißen Haus

Washington (dpa) – US-Präsident Donald Trump hat für die Fußball-WM im kommenden Jahr, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, eine Task Force gebildet – mit ihm an der Spitze. In Anwesenheit von FIFA-Präsident Gianni Infantino unterzeichnete er das entsprechende Dekret im Weißen Haus. Der Arbeitsstab werde mit allen Ministerien und Behörden arbeiten, um sie bei der Planung und Organisation der WM 2026 und der in diesem Sommer stattfindenden Club-WM (15. Juni – 13. Juli) zu unterstützen, teilte das Weiße Haus mit.

Infantino bedankte sich bei Trump für die Bildung der Task Force. Er betonte, Millionen Menschen würden in die USA kommen, erst zu der Club-WM und dann zu der WM im kommenden Jahr. Er präsentierte Trump auch die Trophäe der Club-WM, um die auch die Bundesligisten FC Bayern München und Borussia Dortmund spielen werden.

Der FIFA-Chef sprach von einem wirtschaftlichen Effekt, der sich auf 40 Milliarden Dollar belaufe von nun bis ins nächste Jahr. «Wir werden für diese beiden Weltmeisterschaften 200.000 Arbeitsplätze schaffen, und darüber hinaus werden wir der ganzen Welt Freude und Glück schenken», sagte er. An die Adresse der weniger Fußball- als Football-begeisterten Amerikaner gewandt sagte Infantino: «Wir haben zehn Millionen Tickets zum Verkauf. Das ist wie drei Super Bowls jeden Tag, einen Monat lang.»