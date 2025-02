Trump empfängt NHL-Meister – Stützle gelingt Historisches

Washington D.C./Nashville (dpa) – Großer Auftritt für den NHL-Meister beim US-Präsidenten: Donald Trump hat die Eishockey-Stars der Florida Panthers im Weißen Haus empfangen. Trump würdigte das Team des Stanley-Cup-Siegers in einer Zeremonie im East Room für dessen «enorme Leistung» und stand anschließend im Oval Office für Fotos mit den Profis bereit.

«Das ist ein unglaublicher Tag für mich», sagte Matthew Tkachuk, der stellvertretend für sein Team einige Worte an Trump richtete. «Hier zu stehen und vom Präsidenten geehrt zu werden, ist wie die Kirsche auf der Torte dieser Meisterschaft.»

Die Panthers hatten sich im Juni vergangenen Jahres in einer dramatischen Finalserie gegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl durchgesetzt und zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Stanley Cup geholt. Dabei hatten die Oilers in der Best-of-Seven-Serie nach 0:3-Rückstand noch ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Dort behielt Florida mit 2:1 die Oberhand, wie «es nur echte Champions können», sagte Trump.

Stützle feiert historischen Meilenstein

Der Spielbetrieb auf dem Eis ging derweil weiter. In der einzigen Partie des Tages gewannen die Ottawa Senators 5:2 bei den Nashville Predators. Center Tim Stützle leitete den nächsten deutlichen Sieg mit der Vorlage zum 1:1-Ausgleich ein und feierte seinen 300. Scorerpunkt im Senators-Trikot. Damit avancierte der 23 Jahre alte Viersener zum jüngsten Profi in der Klub-Geschichte, dem dieser Meilenstein gelang.

Bereits in der vorherigen Partie am Wochenende hatten die Kanadier einen Kantersieg gegen die Minnesota Wild (6:0) gefeiert. Auch an diesem Erfolg hatte Stützle mit drei Scorerpunkten großen Anteil. Mit 29 Siegen aus 53 Partien liegen die Senators in der Atlantic Division auf Rang drei und damit weiterhin auf Play-off-Kurs.