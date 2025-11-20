Trotz starkem Schröder: NBA-Meister setzt Siegesserie fort

Oklahoma City (dpa) – Die Basketballer der Oklahoma City Thunder haben in der NBA den nächsten Sieg eingefahren. Der Titelverteidiger gewann 113:99 gegen die Sacramento Kings und ließ sich auf dem Weg zum siebten Erfolg hintereinander auch nicht von einem starken Dennis Schröder aufhalten. Der Kapitän der deutschen Welt- und Europameistermannschaft legte im Duell mit Landsmann Isaiah Hartenstein starke 21 Punkte auf und war damit der beste Punktesammler für die Kings.

Und auch sonst ging der Braunschweiger mit gutem Beispiel voran: Eine Minute vor der Halbzeitpause hechtete er nach einem verpassten Dunk seines Teamkollegen DeMar DeRozan über den Anschreibertisch auf die Tribüne, um den Ball vor dem Aus zu retten. Er blieb bei der spektakulären Aktion unverletzt. Dabei scheint Schröder zu liegen, dass er zuletzt wieder von der Bank kommt: In den vergangenen drei Spielen seit seiner Versetzung erzielte er durchschnittlich 19 Punkte.

Die Verlängerung der aktuellen Negativ-Serie auf sieben Niederlagen in Folge konnte Schröder damit jedoch nicht verhindern. Zu stark war der Favorit um den wertvollsten Spieler der vergangenen Saison, Shai Gilgeous-Alexander, der mit 33 Zählern auch der Topscorer auf dem Parkett in Oklahoma City war. Hartenstein kam lediglich auf vier Punkte, dafür führte der Center sein Team mit zwölf Rebounds an. OKC führt die Western Conference mit 15 Siegen bei nur einer Niederlage an, Sacramento ist bei nur drei Erfolgen Vorletzter.