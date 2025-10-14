Qualifikation in Afrika Trotz Punktabzugs: Südafrika löst Ticket für Fußball-WM dpa 14.10.2025, 20:01 Uhr

i Gernot Rohr Gehad Hamdy. DPA

Der deutsche Trainer Gernot Rohr schafft es mit Benin nicht zur Fußball-WM. Stattdessen löst ein ehemaliger Turnier-Gastgeber das Ticket für die Endrunde.

Mbombela (dpa) – Südafrika nimmt trotz eines Punktabzugs erstmals seit dem Turnier-Heimspiel 2010 wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Am letzten Spieltag der Qualifikation sicherte sich die Mannschaft von Trainer Hugo Broos das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr dank eines 3:0 (2:0) gegen Ruanda in Mbombela.







Artikel teilen

Artikel teilen