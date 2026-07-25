Hannover (dpa) – Ausnahme-Gymnastin Darja Varfolomeev ist erneut deutsche Mehrkampf-Meisterin. Trotz grober Patzer bei ihrer Übung mit dem Reifen verteidigte die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin ihren Titel in Hannover mit 118,850 Punkten. Knapp drei Wochen vor den Heim-Weltmeisterschaften vom 12. bis 16. August in Frankfurt/Main unterstrich die 19-Jährige aus Schmiden ihre Favoritenrolle, nachdem sie in diesem Jahr im bulgarischen Varna erstmals den EM-Titel im Vierkampf aus Ball, Reifen, Keulen und Band gewonnen hatte.

Auf den Plätzen zwei und drei folgten Varfolomeevs Schmidener Vereinskolleginnen Lada Pusch (112,100) und Anastasia Simakova (110,350). Die Olympia-Vierte Margarita Kolosov aus Potsdam belegte auch in Hannover mit 110,000 Zählern den vierten Rang. Die Meisterschaften waren zugleich der letzte Qualifikationswettkampf für die WM.

Die Grundlage für ihren erneuten Erfolg hatte Varfolomeev mit 30,450 Punkten für ihre Ball-Darbietung gelegt. Die 28,300 Zähler mit dem Reifen, wo ihr ein Risikoelement misslang und sie die Schlusspose nur mit Mühe rettete, waren trotz der Fehler die höchste Wertung aller Gymnastinnen an diesem Gerät. Mit dem Band legte Varfolomeev 30,550 Punkte nach, ehe zum Abschluss ihr nicht fehlerfreier Vortrag mit den Keulen mit 29,550 Zählern bewertet wurden. Damit war sie an allen fünf Geräte die Beste und kann in den Einzelfinals an diesem Sonntag zum dritten Mal alle fünf Titel abräumen.