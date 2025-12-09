Trotz gebrochener Hand: Herbert führt LA Chargers zum Sieg

Justin Herbert bricht sich die Hand, wird operiert - und spielt eine Woche später in der NFL gegen die Philadelphia Eagles. Die Partie geht in die Verlängerung, ein Fehlpass bringt die Entscheidung.

Los Angeles (dpa) – Quarterback Justin Herbert hat die Los Angeles Chargers trotz gebrochener Hand in der Verlängerung zu einem Heimsieg gegen die Philadelphia Eagles geführt. Die Chargers gewannen gegen den Super-Bowl-Sieger 22:19 und machten den Erfolg mit einer Interception perfekt. Für Eagles-Quarterback Jalen Hurts war es der fünfte Ballverlust in der zwischendurch turbulenten Partie.

Exemplarisch dafür stand eine Szene aus der ersten Halbzeit, als sich beide Teams zusammen gleich drei Ballverluste in einer Szene erlaubten: Erst fingen die Chargers einen Pass von Hurts ab, dann verloren sie den Ball Sekunden später wieder, Hurts nahm ihn auf – und verlor ihn erneut.

«Das war nicht, wie wir uns das vorgestellt haben, aber mit den Jungs in die Schlacht zu ziehen, macht viel Spaß», sagte Chargers-Quarterback Herbert, der erst am Montag nach einem Bruch der linken Hand operiert worden war. Sein Wurfarm ist der rechte, damit kam er auf Pässe über 139 Yards und einen Touchdown.

«Er ist der stärkste, mental stärkste Quarterback, mit dem ich je gespielt habe. Keine Situation ist zu groß für ihn», sagte Tony Jefferson, der den Pass von Hurts abfing und die fünfte Saisonniederlage der Eagles besiegelte.

Eagles trotz Niederlage in besserer Position als Chargers

Die Eagles bleiben dennoch an der Spitze der NFC East und haben weiter einen kleinen Puffer auf die Dallas Cowboys, die bereits sechs Spiele verloren haben. Die Chargers stehen mit 9 Siegen aus 13 Spielen in der AFC West auf Rang zwei hinter den Denver Broncos, die mit elf Siegen die beste Ausbeute aller NFL-Teams haben. Die Chargers sind auf Rang fünf der AFC auf Playoff-Kurs, haben allerdings ein strammes Restprogramm: Kommende Woche geht es gegen die Kansas City Chiefs, danach folgen die Dallas Cowboys, die Houston Texans und die Broncos.