Sie sind schmutz- und wasserabweisend, stehen aber in Verdacht die Gesundheit zu belasten: PFAS, die etwa in Imprägniermitteln vorkommen. Doch wie läuft man ohne sie trockenen Fußes durch den Winter?

Düsseldorf (dpa/tmn) – Regen, Pfützen, Schnee und Matsch: Wer im Herbst und Winter draußen trockenen Fußes unterwegs sein will, kann die Schuhe mit Imprägniersprays oder -schäumen behandeln. Für möglichst wasserfeste Jacken gibt es auch Wash-in-Imprägniermittel, die man mit den Textilien in die Waschmaschine geben kann.

Das ist praktisch. Der Umwelt zuliebe sollte man aber nur zu Imprägniermitteln greifen, die keine per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) enthalten. Die sind nämlich nicht ohne Grund auch als Ewigkeitschemikalien bekannt: Sie können für einen sehr langen Zeitraum in der Umwelt verbleiben – und werden mit Gefahren für die Gesundheit in Verbindung gebracht.

Zwar sind einige PFAS wie beispielsweise PFHxA mittlerweile in der EU in vielen Produkten verboten. Sie sind aber nur eine von vielen PFAS-Untergruppen. Und: «Hersteller müssen nicht alle Inhaltsstoffe auf die Packung schreiben», erklärt Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale NRW (VZNRW). Verbraucherinnen und Verbraucher sehen ihr zufolge deshalb nicht auf den ersten Blick, ob ein Imprägniermittel PFAS enthält.

Mittel ohne PFAS erkennen

Es gibt aber eine gute Nachricht: Laut VZNRW schützen mittlerweile viele Produkte Schuhe und Co. auch ohne schädliche Fluorchemie vor Nässe. Zu erkennen sind sie an Angaben wie «PFAS-frei», «frei von Fluorcarbonen» oder «fluorfrei» auf dem Produkt.

Vorsicht ist hingegen bei der Angabe «YPFOA/PFOS-frei» geboten. Sie schließt nur zwei bestimmte Stoffe aus. Oft enthielten solche Imprägniermittel aber andere, nicht weniger schädliche Substanzen aus der großen PFAS-Familie, warnen die Verbraucherschützer.

Sprühen? Nur nach Test

Auch wer noch ältere Imprägniermittel zu Hause hat, sollte die zum Schutz der eigenen Gesundheit und der Umwelt vorsorglich nicht mehr verwenden, wenn sie nicht explizit den Hinweis enthalten frei von PFAS zu sein. Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt sie dann stattdessen bei der nächsten Schadstoffsammelstelle abzugeben.

Ihr Rat ohnehin: Erst testen, dann sprühen. Denn ob man ein Kleidungsstück überhaupt imprägnieren muss, zeigt ein einfacher Versuch mit Wasser. Dazu gibt man ein paar Tropfen Wasser aufs jeweilige Material, also etwa auf die Jacke. Perlen die Tropfen ab, ist das Material noch dicht genug. Aufs Imprägnierspray kann man dann zunächst gut verzichten.