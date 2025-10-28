Nach einem langen Tag am Rechner fühlt es sich an, als säßen Sandkörner in Ihren Augen? Warum es zu trockenen Augen kommt und welche Mini-Maßnahmen Linderung bringen.

Berlin (dpa/tmn) – Etwa 10- bis 15-mal pro Minute blinzeln wir – und das aus gutem Grund: Dadurch bleiben unsere Augen feucht.

Wie wichtig dieser hauchdünne Tränenfilm auf unseren Augen ist, merken wir erst, wenn er aus dem Gleichgewicht gerät. Dann werden die Augen trocken, sie brennen, jucken und sind gerötet. Woher kommt's, was können wir tun?

Warum werden Augen trocken?

Trockene Augen können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das Kuratorium Gutes Sehen (KGS) zählt unter anderem diese auf:

Bildschirmarbeit: Wer konzentriert am Monitor arbeitet, blinzelt deutlich seltener, mitunter nur ein- bis zweimal die Minute. Dadurch werden die Augen schlechter mit Tränenflüssigkeit benetzt.

Heizungsluft: Da sie trocken ist, verdunstet die Feuchtigkeit des Auges schneller. Auch (Zigaretten-)Rauch und Zugluft können sich negativ auf den Tränenfilm auswirken.

Krankheiten und Medikamente: Erkrankungen wie Rheuma oder Neurodermitis können für trockene Augen sorgen. Und auch einige Medikamente – Betablocker und Hormonpräparate etwa – können sich auf den Tränenfilm auswirken.

Wer immer wieder trockene Augen hat, macht am besten einen Termin in der Augenarztpraxis aus, um das abklären zu lassen.

Was tut trockenen Augen gut?

Linderung bringen oft schon kleine Veränderungen im Alltag, etwa diese:

Bei Bildschirmarbeit: Blinzelpausen einlegen

Einfach mal den Blick aus dem Fenster gleiten lassen und ein paar Mal blinzeln: Das tut an einem vollgepackten Arbeitstag nicht nur der Seele gut, sondern auch den Augen.

Orientieren kann man sich dabei an der sogenannten 20-20-20-Regel. Dabei blickt man alle 20 Minuten für 20 Sekunden in 20 Fuß (ca. sechs Meter) Entfernung.

Befeuchtende Augentropfen nutzen

Sogenannte künstliche Tränen ersetzen die fehlende Tränenflüssigkeit. Wer solche Augentropfen regelmäßig nutzt, sollte allerdings darauf achten, dass sie frei von Konservierungsmitteln sind. Denn diese Stoffe können selbst trockene Augen auslösen, so das KGS.

Übrigens: Wer lange am Bildschirm arbeitet und zu trockenen Augen neigt, tropft die künstlichen Tränen am besten schon ins Auge, bevor sich Beschwerden zeigen.

Für ein gutes Raumklima sorgen

Frische Luft rein, trockene Heizungsluft raus: Regelmäßiges Lüften jetzt im Winter nützt auch den Augen.

Ebenfalls wichtig: Zugluft vermeiden. Wer etwa im Auto unterwegs ist, achtet also besser darauf, dass das Gebläse nicht direkt ins Gesicht pustet.