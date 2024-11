Triathlon-Olympiasieger Brownlee macht Schluss

London (dpa) – Der zweimalige Triathlon-Olympiasieger Alistair Brownlee beendet seine Karriere. «Es ist Zeit, dieses Kapitel zu beenden», schrieb der 36-jährige Brite in den sozialen Medien. «Warum jetzt? Es fühlt sich richtig an. Ich bin glücklich und zufrieden, gespannt auf das, was vor mir liegt.»

Brownlee war einer der erfolgreichsten Triathleten über die olympische Distanz, holte 2012 und 2016 jeweils Gold bei den Sommerspielen und war lange Zeit einer der größten Konkurrenten des 2008-Olympiasiegers und dreimaligen Ironman-Weltmeisters Jan Frodeno. «Was für eine Karriere. Was für ein Champion. Du hast das Spiel verändert», reagierte der 43-jährige Deutsche bei Instagram auf Alistairs Abschieds-Post. Frodeno hatte im vergangenen Jahr seine Laufbahn beendet.

Erfolgreich auf allen Strecken

Dem in Leeds geborenen Brownlee gelang es bisher als einzigem Triathleten, zweimal nacheinander Olympia-Gold zu gewinnen. Damit wurde er in seiner Heimat zu einem Star. In London 2012 siegte er vor dem Spanier Javier Gomez und seinem Bruder Jonathan (34). Vier Jahre später feierten die Brownlee-Brüder in Rio de Janeiro einen Doppel-Erfolg.

Alistair Brownlee wechselte später auf die Mittel- und die Langstrecke und war auch dort erfolgreich. Unter anderem wurde er 2018 und 2019 jeweils Zweiter bei der 70.3-WM. Seit 2022 gehört er der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) an.

Er freue sich darauf, «ein etwas langsameres, aber nicht zu langsames Leben zu führen», schrieb Bownlee. «Es erwarten mich eine Reihe spannender Ereignisse, Herausforderungen und Abenteuer – Dinge, die ich schon immer versuchen wollte, aber bisher nicht die Gelegenheit dazu hatte.»