Titelkämpfe in Spanien
Triathletin Tertsch holt über olympische Distanz EM-Gold
Lisa Tertsch
Triathletin Lisa Tertsch gewinnt EM-Gold über die Kurzdistanz. (Archivbild)
Dean Lewins. DPA

Lisa Tertsch freut sich über den EM-Titel. Auf ihren starken Endspurt kann sich die Triathlon-Weltmeisterin verlassen.

Lesezeit 1 Minute

Tarragona (dpa) – Triathlon-Weltmeisterin Lisa Tertsch hat sich auch den Europameister-Titel über die olympische Distanz gesichert. Die 27-Jährige setzte sich im spanischen Tarragona nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen mit einem fulminanten Schlussspurt in 2:00:56 Stunden knapp gegen die Belgierin Jolien Vermelyen (2:00:58) durch. Zweitbeste Deutsche wurde Franka Rust auf Rang acht.

«Die Europameisterschaften haben mir noch in meiner Sammlung gefehlt – deshalb bin ich hier an den Start gegangen», sagte Tertsch. «Ich habe auf meine Sprintfähigkeiten vertraut – und es hat funktioniert.» Im vergangenen Oktober hatte die Darmstädterin im australischen Wollongong als erste deutsche Triathletin den WM-Titel über die Kurzdistanz gewonnen.

Bei den Männern war Benedikt Bettin als 14. der beste deutsche Triathlet. Der EM-Titel ging an Oliver Conway aus Großbritannien.

© dpa-infocom, dpa:260613-930-219243/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren