Lisa Tertsch freut sich über den EM-Titel. Auf ihren starken Endspurt kann sich die Triathlon-Weltmeisterin verlassen.

Tarragona (dpa) – Triathlon-Weltmeisterin Lisa Tertsch hat sich auch den Europameister-Titel über die olympische Distanz gesichert. Die 27-Jährige setzte sich im spanischen Tarragona nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen mit einem fulminanten Schlussspurt in 2:00:56 Stunden knapp gegen die Belgierin Jolien Vermelyen (2:00:58) durch. Zweitbeste Deutsche wurde Franka Rust auf Rang acht.

«Die Europameisterschaften haben mir noch in meiner Sammlung gefehlt – deshalb bin ich hier an den Start gegangen», sagte Tertsch. «Ich habe auf meine Sprintfähigkeiten vertraut – und es hat funktioniert.» Im vergangenen Oktober hatte die Darmstädterin im australischen Wollongong als erste deutsche Triathletin den WM-Titel über die Kurzdistanz gewonnen.

Bei den Männern war Benedikt Bettin als 14. der beste deutsche Triathlet. Der EM-Titel ging an Oliver Conway aus Großbritannien.