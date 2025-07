Tretboot-Unglück: Suche am Abend unterbrochen

Grainau (dpa) - Die Suche nach einem Vater und seinem sechs Jahre alten Sohn nach einem Tretboot-Unfall auf dem oberbayerischen Eibsee ist am Abend ohne Ergebnis beendet worden. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Am nächsten Tag solle der Einsatz voraussichtlich weitergehen. Am Morgen waren Taucher, Boote und ein Hubschrauber eingesetzt worden.

Das Kind war am Samstagmittag von dem Tretboot ins Wasser gefallen. Sein 33 Jahre alter Vater sei sofort ins Wasser gesprungen, um das Kind zu retten, aber auch untergegangen. Nur Minuten nach dem Notruf begannen die Suchmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften. Auch am Sonntag waren Taucher und ein Hubschrauber vor Ort - ohne Erfolg. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, teilte die Polizei mit.