Sich von jetzt auf gleich scheiden lassen? Geht nicht. Erst muss das Ehepaar ein Trennungsjahr einlegen. Worauf es in dieser Phase ankommt.

Düsseldorf/München (dpa/tmn) – Es passt nicht mehr, die Ehe ist gescheitert. Doch bevor das Paar die Scheidung beim zuständigen Familiengericht einreicht, steht erst einmal ein Trennungsjahr an, um Eheleute vor einem übereilten Entschluss zu schützen und eine Versöhnung zu ermöglichen. Will nur einer der Partner die Scheidung, kann sogar eine dreijährige Trennungszeit erforderlich sein. 7 Dinge, die Scheidungswillige in Sachen Trennungsjahr wissen sollten.

1. Anwältin oder Anwalt frühzeitig zurate ziehen

Gerade, wenn die Trennung nicht einvernehmlich erfolgt, macht es Sinn, frühzeitig eine Fachanwältin oder einen Fachanwalt für Familienrecht einzuschalten. «Am besten geschieht dies bereits vor der Trennung», sagt die Fachanwältin für Familienrecht, Cornelia Maetschke-Biersack. So lassen sich Fallen vermeiden, die Nachteile im späteren Scheidungsverfahren mit sich bringen können.

Eine spezialisierte Anwältin oder Anwalt findet sich etwa über die Website der Bundesrechtsanwaltskammer, die ein Register aller in Deutschland zugelassenen Anwälte führt. Über die erweiterte Suche kann man gezielt nach dem Ort und dem Filter «Fachanwalt für Familienrecht» suchen. Auch über die Plattform Anwaltauskunft.de ist die Suche nach einem Anwalt oder einer Anwältin möglich. Viele von ihnen haben auf der Plattform, die der Deutsche Anwaltverein betreibt, detaillierte Profile mit ihren genauen Schwerpunkten – beispielsweise internationale Scheidungen oder Vermögensauseinandersetzung hinterlegt.

2. Trennungswillen schriftlich festhalten

Die Trennung ist am besten schriftlich mit Datum zu dokumentieren. Damit haben Paare im späteren Scheidungsverfahren ein Beweismittel. «Es reicht, die Trennung formlos auf einem Stück Papier zu dokumentieren, das dann beide Seiten unterschreiben», sagt Maria Demirci, Fachanwältin für Familienrecht.

Ihr zufolge kann ein Ehepartner dem anderen die Trennungsabsicht theoretisch auch etwa per Messengerdienst mitteilen. Diese Mitteilung gilt als rechtlich wirksam, sobald der Empfänger oder die Empfängerin sie zur Kenntnis genommen hat.

Praktisch könne es aber vorkommen, dass der andere Ehepartner später den Trennungszeitpunkt bestreitet und der oder die Trennungswillige den Zugang der Nachricht vor dem Familiengericht nachweisen muss. Das könne schwierig werden, wenn der oder die andere in dem Verfahren angibt, die Nachricht nie erhalten zu haben, da auch eine andere Person das Handy genutzt habe.

«Der sicherste Weg ist daher ein von beiden Seiten unterschriebenes Papier, auf dem die Trennungsabsicht festgehalten ist oder alternativ, wenn nur einer die Trennung will, ein Einwurfeinschreiben», so Demirci.

3. Getrennt leben und auch räumlich auf Distanz gehen

«Eine der Grundregeln ist, dass die Eheleute während des Trennungsjahres auch tatsächlich getrennt leben», sagt Cornelia Maetschke-Biersack. Theoretisch ist es ihr zufolge auch denkbar, dass beide das Trennungsjahr in der gemeinsamen Wohnung verbringen. «Das ist etwa bei einem sehr großen Haus vorstellbar, in dem beide räumlich strikt getrennt wohnen», so Maetschke-Biersack. Jeder der Partner darf dann nur noch bestimmte Zimmer nutzen – auch das sollte man am besten schriftlich vereinbaren.

Keinesfalls dürfen die Eheleute aber bei einer gemeinsamen Wohnung einen Haushalt unterhalten. Das bedeutet: Kochen, Wäschewaschen, Bügeln, Putzen, Lebensmittel einkaufen und anderes erfolgen getrennt.

«Neben der räumlichen Trennung kommt es auch darauf an, auf gemeinsame Freizeitaktivitäten oder einem gemeinsamen Erscheinen etwa bei Familienfeiern weitgehend zu verzichten», sagt Maria Demirci. Wenn sich indes beide Seiten zur Trennung einig sind, ist ein seltener gemeinsamer Besuch bei einer Familienfeier meistens kein Problem, sofern man sich nach außen hin nicht als Paar präsentiert.

Anders sieht es aus, wenn solche gemeinsamen Familienfeiern häufiger vorkommen und einer der Partner, der sich nicht trennen will, das vor dem Familiengericht als Indiz vorbringt, dass man weiter zusammen ist. «Dann könnte das Gericht zugunsten des Nicht-Trennungswilligen entscheiden und später den Scheidungsantrag abweisen», so Demirci.

4. Getrennt voneinander wirtschaften

Wichtig ist, mit Beginn des Trennungsjahres auch wirtschaftlich getrennte Wege zu gehen. «Das bedeutet zum Beispiel, getrennte Konten zu führen», sagt Cornelia Maetschke-Biersack. Auch gemeinsame Versicherungen sind zu kündigen. Wer über den Ehepartner oder die Ehepartnerin kostenlos krankenversichert ist, muss sich zunächst nicht kümmern: Dieser Schutz bleibt während des gesamten Trennungsjahres bestehen. Erst mit einer rechtswirksamen Scheidung endet die Familienversicherung. Betroffene haben dann drei Monate Zeit, sich um eine eigene Krankenversicherungspolice zu kümmern.

Gibt es Testamente zugunsten des anderen Partners, sind sie zu widerrufen. Bestehende Verträge wie ein gemeinsam unterschriebener Mietvertrag oder gemeinsame Kredite wie etwa ein Baudarlehen müssen Trennungswillige so früh wie möglich auflösen oder ändern.

Auch steuerliche Dinge sind zu klären. «So sollten sich Paare in Sachen Steuerklassenwechsel beraten lassen», sagt Maetschke-Biersack. Generell dürfen Paare im Trennungsjahr in ihren bisherigen Lohnsteuerklassen verbleiben. Erst nach Ablauf des Trennungsjahres und nach einer rechtswirksamen Scheidung erfolgt automatisch die Einstufung in Steuerklasse 1 oder für Alleinerziehende in Steuerklasse 2.

5. Anspruch auf Trennungsunterhalt geltend machen

Wer im Trennungsjahr finanziell nicht dazu in der Lage ist, den bisherigen Lebensstandard zu halten, kann von der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner Trennungsunterhalt einfordern. Voraussetzung: «Der oder die Ex hat ein höheres Einkommen und kann zahlen, ohne den eigenen Selbstbehalt zu unterschreiten», sagt Maria Demirci.

Ihr zufolge liegt der Selbstbehalt für die unterhaltspflichtige Person bei 1.600 Euro, bei Nicht-Erwerbstätigen sind es 1.475 Euro (Stand 2026). «Diejenigen, die Trennungsunterhalt beanspruchen, müssen diesen aktiv einfordern», sagt Demirci. Das geschieht, indem man den oder die Ex schriftlich zur Auskunft über dessen oder deren Einkommen und zur Zahlung auffordert. «Der finanziell schwächere Partner muss frühzeitig handeln, rückwirkend kann er oder sie sonst keinen Trennungsunterhalt geltend machen», so Demirci.

6. Kinder aus Konflikten heraushalten

Bestehen Konflikte, dann sollten beide Seiten die gemeinsamen Kinder aus Konflikten heraushalten und sie nicht zum Spielball machen, empfiehlt Cornelia Maetschke-Biersack. Bei großen Meinungsverschiedenheiten sollten sich Eltern beraten lassen, etwa von unabhängigen Erziehungsberatungen. «Auch eine Mediation kann sinnvoll sein, um zu Lösungen zu kommen», so die Fachanwältin für Familienrecht.

7. Trennungsjahr ist bei kurzfristiger Versöhnung nicht unterbrochen

Mitunter kommt es vor, dass sich Ehepaare im Trennungsjahr kurzfristig versöhnen. «Sind die Partner für bis zu drei Monate zusammen, ist das Trennungsjahr nicht unterbrochen», sagt Maria Demirci. Scheitert der Versöhnungsversuch, kann das Paar die Scheidung wie geplant nach Ablauf des Trennungsjahres einreichen. Dauert der Versöhnungsversuch länger, kann das Trennungsjahr im Anschluss erneut zu laufen beginnen. Aber Achtung: Die Drei-Monats-Regel ist lediglich ein Richtwert und kann von Gericht zu Gericht und von Fall zu Fall variieren.