Aufregend, adrett, altbacken? Die braune Hose kann (nahezu) alles - und ist jetzt ziemlich angesagt. So trägt man sie 2026.

Stromberg/Berlin (dpa/tmn) – Die «Vogue» zählt braune Jeans zu den größten Herbsttrends in diesem Jahr. Für das Magazin «Harper's Bazaar» ist Braun eine «Farbe, die im Herbst und Winter 2026 besonders stilvoll wirkt». Und auf den Schauen für diese Saison waren braune Hosen nahezu omnipräsent: Ralph Lauren kombinierte sie etwa zu schwarzer Korsage und Strickjacke, Boss zu braunem Blazer und Ledermantel, Sézane zur weißen Bluse und Loewe in der Cordversion zum roten Rollkragen.

Braune Hosen sind aber weit mehr als ein reines Saison-Trendstück. Für die Farb- und Stilberaterin Jasmin Link sind sie im «Alltag angekommen», modisch «ein Dauerbrenner» und passen – in Cord – ebenso zum «Countrystil» – wie fürs Büro – dann als weiter geschnittene Marlene-Variante – oder eng und in Leggins-Optik für den vom Reitsport inspirierten «Equestrian Chic» (Magazin «Instyle») mit taillierten Blazern und hohen Stiefeln.

Passen zu allem – oder?

Kein Wunder: Laut der Stilberaterin Jasmin Link sind braune Hosen in etwa so kombinationsfähig wie Bluejeans, gehen also farblich nahezu zu allem. Besonders gut harmonieren ihr zufolge aber Oberteile mit Leo-Prints zur braunen Hose. Außerdem: warme Farben wie Weinrot, Beerentöne wie Brombeere, dunkles Petrol und natürliche Grüntöne wie Oliv, Tannengrün, Moosgrün. Und Cremeweiß.

Bei Gelb kommt es laut Jasmin Link aber auf den genauen Ton des Kombinationspartners an: Warmes Gelb und Braun harmonieren «perfekt». Kühles Zitronengelb und warmes Braun beißen sich hingegen.

Und wie sieht es mit der Kombi Braun und Schwarz aus? Auch sie ist, so sieht es etwa die Modezeitschrift «Elle», «längst kein modisches Tabu mehr». Ganz im Gegenteil: Richtig eingesetzt schafft die Paarung demnach «Looks, die gleichzeitig klassisch, modern und überraschend sind». Für die «Vogue» ist die Kombination von schwarzer Jacke zur Jeans in warmen Kaffeetönen dann auch «ein unkomplizierter und absolut stilvoller Einstieg in den Trend»

Und die Schwarz-Braun-Kombi macht sich auch gut an den Füßen. Für Jasmin Link gilt zumindest: «Schwarze Schuhe sind ein Klassiker zu braun.» Wer es lieber farbiger mag, kann zu braunen Hosen aber auch Schuhe in anderen Braun- und Erdtönen wählen. Außerdem: cremeweiße Boots, Sneaker und Cowboystiefel. Und: «Wer es auffälliger mag, kann rote oder weinrote Schuhe kombinieren.»

Cord? Geht glatt

Übrigens: Trägt man braune Hosen in der derzeit angesagt Cordvariante (bei Tory Burch ebenso zu sehen wie bei Sessùn), sollte man darauf achten, dass man beim Material des Oberteils nicht zu dick aufträgt. «Da Cord von Natur aus über eine auffallende Struktur verfügt, sehen andere glatte Materialien harmonisch im Gesamtlook aus», so Link. Strick und Co. sollte man hingegen eher bewusst einsetzen, etwa indem man Stücke aus der gleichen Farbfamilie wählt. «Also beispielsweise Rippstrickpullover in hellbraun und Cordhose in dunkelbraun.»

Und: «An die 70er Jahre erinnern braune Cordhosen in Kombination mit Pullundern», so Link. «Beides ist einzeln mit anderen Kleidungsstücken modern interpretiert, zusammen sieht es schnell nach Vintage allover aus.»