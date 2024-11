Traveler und Terra enthüllt – VW-Marke Scout zeigt erste Autos

Der Markt für elektrische SUVs und Pick-ups wächst in den USA weiter. VW will sich mit der Marke Scout ein Stück vom größer werdenden Kuchen sichern.

SP-X/Franklin/USA. Die von VW reaktivierte und auf den US-Markt ausgerichtete SUV-Marke Scout hat die ersten beiden offiziell als Konzepte deklarierten Modelle Traveler und Terra vorgestellt. Der Traveller ist ein fünftüriger, geräumiger SUV mit freundlicher Optik, die gut erkennbar an das früher von International Harvester gebaute SUV Scout erinnert. Der Pickup Terra ist optisch und technisch eng verwandt, setzt aber auf eine Doppelkabine und eine 1,65 Meter lange, offene Ladefläche. Der Innenraum bietet ein wohnliches Ambiente mit warmen Textilien und hellbraunem Leder sowie ein digitales Cockpit mit großen Anzeigeflächen und vielen Ablagen.

Die elektrische Antriebsarchitektur setzt auf 800 Volt und ein bis zu 350 kW/476 PS starkes Allradsystem. Den Sprint auf 100 km/h soll der Traveler in 3,5 Sekunden absolvieren, die Reichweite wird mit 560 Kilometern angegeben. Optional will Scout einen Benzinmotor als Range Extender anbieten, der das Reichweitenfenster auf 800 Kilometer erweitert.

2027 sollen die beiden Scout-Modelle in den USA zu Preisen von unter 60.000 Dollar auf den Markt kommen. Produziert werden sie in einer neu gebauten und mit 1,3 Milliarden Dollar von den USA subventionierten Fabrik in South Carolina.

Mit der Marke Scout will der Volkswagen-Konzern in den USA sein Ergebnis verbessern. Die elektrischen VW-Modelle treffen auf weniger Nachfrage als erwartet, gutgehende Modelle wie das große SUV Atlas werden im kommenden Jahr mit CO2-Strafzahlungen belegt, so das die Marke erstmals seit mehreren Jahren auf dem zweitgrößten Markt der Welt nichts zu verdienen droht.

