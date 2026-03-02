Die deutsche Nummer drei unterliegt im Finale von Santiago de Chile dem Favoriten. In beiden Sätzen geht es ganz eng zu.

Santiago (dpa) – Der deutsche Tennisprofi Yannick Hanfmann hat auch in seinem dritten Finale seinen ersten Titel auf der ATP-Tour verpasst. Der 34 Jahre alte Karlsruher unterlag beim Sandplatzturnier in Santiago de Chile dem an Nummer zwei gesetzten Italiener Luciano Darderi 6:7 (6:8), 5:7. Im ATP-Ranking klettert er durch seinen Finaleinzug um 16 Plätze nach oben.

Hanfmann gab im ersten Durchgang früh seinen Aufschlag ab, konnte der Nummer 21 der Welt zum 4:4 jedoch ebenfalls einen Service abnehmen und rettete sich so in den Tiebreak. Dort verlief es ähnlich: Einen frühen Rückstand konnte er aufholen und dabei sogar einen Satzball abwehren, am Ende setzte sich jedoch der Favorit durch.

Im zweiten Satz war es dann sogar der Deutsche, dem zuerst das Break gelang. Doch Darderi schlug direkt im Anschluss ohne einen Punktgewinn Hanfmanns zurück und profitierte gleich bei seinem ersten Matchball von einem Fehler des Deutschen.