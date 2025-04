Nach dem Tod von Papst Franziskus verschiebt die Serie A alle Samstagsspiele. Grund ist die große Trauerzeremonie in Italien.

Rom (dpa) – Nach dem Tod von Papst Franziskus hat die Serie A sämtliche für Samstag geplanten Spiele in der italienischen Topliga verschoben. Wie italienische Medien berichten, ist die am Samstag angesetzte große Trauerzeremonie für das gestorbene Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche der Grund für die Spielplan-Änderung. Zur Trauerfeier kommen Gäste aus aller Welt, dies hat spürbaren Auswirkungen bis in den Profifußball.

Betroffen ist unter anderem das Spitzenspiel von Tabellenführer Inter Mailand gegen AS Rom. Bereits zuvor hatte die Liga die vier Spiele vom Ostermontag abgesagt. Diese Partien werden an diesem Mittwoch nachgeholt. Wann die Samstag-Spiele ausgetragen werden, ist offen.

Papst Franziskus war nach Angaben des Vatikans am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Argentinier war auch dem Fußball verbunden.