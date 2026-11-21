Der 11-jährige Österreicher Julian Luginger galt als eines der größten Talente in seinem Sport. Vor kurzem starb er an Knochenkrebs. Wovon er träumte, und wofür viele Menschen jetzt spenden.

Bürmoos (dpa) – Der Krebstod des elf Jahre alten Tischtennistalents Julian Luginger hat Trauer und breite Anteilnahme ausgelöst. Für den Grabstein des Österreichers, der es auf den zweiten Platz der U11-Weltrangliste geschafft hatte, wurde eine Spendenaktion gestartet: Bislang haben mehr als 700 Menschen mehr als 26.000 Euro zur Verfügung gestellt, wie auf der Website der Online-Kampagne zu sehen war.

Der Junge aus Bürmoos im österreichischen Bundesland Salzburg errang im Laufe seiner jungen Karriere mehrere Staatsmeistertitel. Im März feierte er innerhalb weniger Tage zwei internationale Turniersiege in der WTT Youth-Contender-Serie im polnischen Wladyslawowo und in Berlin.

Danach wurde in seiner Altersklasse zur weltweiten Nummer 2 und damit auch zum bestplatzierten Europäer, wie der Österreichische Tischtennis Verband (ÖTTV) der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. «Er hatte einfach so viel Spaß beim Tischtennisspielen und in seiner Altersklasse alles gewonnen, was es zu erreichen gibt», erzählte Julians Vater dem Portal «Salzburg24». «Nur ein Finale hat er verloren.»

«Julian hat so gekämpft»

Im September traten bei Julian Rückenschmerzen auf, kurz darauf folgte die Diagnose: Knochenkrebs. Der Junge wurde in eine Klinik aufgenommen – selbst dort spielte er noch Tischtennis. «Julian hat so gekämpft, aber er hat keine Chance gehabt», erzählte sein Vater der «Kronen Zeitung». Der Tumor breitete sich schnell aus. Ende Oktober starb das Kind.

Julian, der auch im Tischtennisverein im bayerischen Fridolfing spielte, hatte noch viel vor. Er träumte von einer eigenen Trainingshalle und von der Gründung einer Tischtennis-Akademie. Wie eine Bekannte der Familie in ihrem Online-Spendenaufruf schreibt, haben die Eltern des Jungstars auch einen Wunsch: einen schönen Grabstein mit seinem Namen und Foto, und davor eine kleine Tischtennisplatte mit Netz.