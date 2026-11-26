Ein Missgeschick auf der Laufstrecke, zahlreiche Prellungen an Schulter und Rücken: Biathlet Danilo Riethmüller muss das erste Rennen der neuen Weltcup-Saison auslassen.

Kontiolahti (dpa) – Biathlet Danilo Riethmüller verpasst den Saisonauftakt heute im finnischen Kontiolahti. Der 27-Jährige war vor zwei Tagen im Training auf der Laufstrecke gestürzt und zog sich dabei zahlreiche Muskelprellungen im Schulter- und Rückenbereich zu, wie der Deutsche Skiverband kurz vor dem Start des Einzelrennens (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) mitteilte. Die Sturzfolgen ließen derzeit eine körperliche Belastung unter Wettkampfbelastungen nicht zu.

Da er sich aber glücklicherweise nicht noch schwerer verletzte, hoffen die Verantwortlichen auf seinen Einsatz am Sonntag im Sprint (13.30 Uhr/ARD und Eurosport).

Riethmüller hatte sich nach einer schwachen Vorsaison mit einer guten Vorbereitung und entsprechenden Leistungen in den internen Ausscheidungsrennen einen Startplatz im Weltcupteam erkämpft. Im vergangenen Winter war er oft im zweitklassigen IBU-Cup unterwegs und hatte auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen verpasst.