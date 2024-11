Training weiter ohne Wirtz und Stiller

Frankfurt/Main (dpa) - Florian Wirtz und Angelo Stiller haben weiterhin nicht am Teamtraining der Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen können. Ein Einsatz des Duos im Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg wird damit unwahrscheinlicher. Der Leverkusener Wirtz (21) hat einen Infekt, der Stuttgarter Stiller (23) hat muskuläre Probleme. Beide hatten auch schon am Dienstag nicht mit ihren Kollegen auf dem DFB-Campus trainieren können.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte angekündigt, besonders auf den Fitnesszustand der Spieler achten zu wollen. Alle anderen 18 Feldspieler und drei Torhüter nahmen laut DFB an der nicht öffentlichen Übungseinheit in Frankfurt teil. Die Nationalmannschaft trifft zudem noch am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest auf Ungarn. Die Qualifikation für das Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs im März 2025 ist bereits geschafft.