München (dpa) – Trainer Alexander Straus verlässt überraschend die Fußballerinnen des FC Bayern München zum Saisonende. Der bis zum 30. Juni 2026 laufende Vertrag mit dem 49 Jahre alten Norweger wird auf dessen Wunsch aufgelöst, teilte der deutsche Meister und Bundesliga-Tabellenführer mit. Über die Nachfolge werde der Club zu gegebener Zeit informieren.

«Mein größtes Ziel war es, die FC Bayern-Frauenmannschaft am Ende meiner Zeit in einer besseren Position zu hinterlassen. Ich denke, wir haben dieses Ziel in den vergangenen drei Jahren erreicht», sagte Straus in der Presseerklärung. «Ich habe immer mein Bestes gegeben, was jedoch Herausforderungen im familiären Bereich mit sich gebracht hat.»

«Einmalige Erfolgsstory»

Straus kann mit den Münchnerinnen zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft gewinnen: Mit einem Sieg gegen den SC Freiburg am 27. April wäre die Schale am drittletzten Spieltag schon sicher und der Titelverteidiger könnte nicht mehr von den Verfolgern VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt eingeholt werden. Zudem gehen die Bayern-Frauen als Favorit ins DFB-Pokal-Finale am 1. Mai in Köln gegen Werder Bremen.

«Er wird sich in München durch das große Tor verabschieden», prophezeite Sportvorstand Max Eberl und Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball, sagte: «Alex war ein unbeschriebenes Blatt, als er im Sommer 2022 zu uns kam, und gemeinsam haben wir eine einmalige Erfolgsstory geschrieben: Bereits drei Titel in drei Jahren und aktuell die Chance auf das erste Double für die FC Bayern-Frauen sprechen für sich.»

Allerdings war das Straus-Team im Viertelfinale der Champions League klar an Olympique Lyon gescheitert. Der Norweger hatte seinen Vertrag vor knapp einem Jahr bis 2026 verlängert. Er war 2022 vom norwegischen Club SK Brann Bergen nach München gekommen.