Trainer Polzin fehlt dem HSV gegen Kaiserslautern

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger SV muss im Spitzenspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern ohne Trainer Merlin Polzin auskommen. Der 34-Jährige fehlt erkrankt, wie der Club kurz vor der Partie der 2. Fußball-Bundesliga mitteilte. Assistent Loic Favé wird Polzin in der Partie gegen die Pfälzer an der Seitenlinie vertreten. In der jungen Karriere des gebürtigen Hamburgers Polzin ist es seit seinem Amtsantritt zum Ende des vergangenen Jahres die erste Partie, die er verpasst.

© dpa-infocom, dpa:250221-930-382523/1