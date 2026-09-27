A-Klasse Birkenfeld 
Trainer Alex Raab kritisiert einige Spieler knüppelhart
BSV-Ersatztorwart Luca Schmidt hatte beim Elfmeter von SVN-Torwart Fabian Stoffel keine Chance. Schmidt war in den Kasten gerück
BSV-Ersatztorwart Luca Schmidt hatte beim Elfmeter von SVN-Torwart Fabian Stoffel keine Chance. Schmidt war in den Kasten gerückt, weil Patrick Gilcher (hinter dem Tor in hellblau) die Rote karte gesehen hatte.
Stefan Ding

Nach der späten 2:3-Heimniederlage gegen die SG Niederhambach/Schwollen nahm der Medarder Trainer Alexander Raab kein Blatt vor den Mund. Überraschend deutlich gewann derweil der SV Niederwörresbach gegen den BSV.

Lesezeit 4 Minuten
Im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse Birkenfeld unterlag der SV Medard zu Hause der SG Niederhambach/Schwollen mit 2:3 und rutschte auf Rang vier ab. Trotz des Erfolgs verlor Niederhambach die Tabellenführung an die punktgleiche Spvgg Wildenburg, die allerdings ein Spiel mehr bestritten hat.
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