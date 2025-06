Frankfurt/Main (dpa) – Der FC Schalke 04 eröffnet die kommende Saison der 2. Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC. Das gab die Deutsche Fußball Liga wenige Stunden vor Veröffentlichung des kompletten Spielplans bekannt. Die Partie findet am 1. August um 20.30 Uhr statt und wird vom Pay-TV-Sender Sky sowie im Free-TV von Sat.1 übertragen.

Schon am Donnerstag hatte die DFL mitgeteilt, dass die Bundesliga mit dem Duell zwischen Meister FC Bayern München und RB Leipzig eröffnet wird. Auch drei weitere Ansetzungen für die kommende Spielzeit im Oberhaus stehen schon fest. Am ersten Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt Werder Bremen. Am dritten Spieltag ist Aufsteiger Hamburger SV bei den Bayern zu Gast. Mitaufsteiger 1. FC Köln spielt am 22. Spieltag am Karnevalswochenende (13. bis 15. Februar 2026) beim VfB Stuttgart.

Noch am Freitagvormittag soll es wie schon am Donnerstag ein Rätsel «What’s the Match» geben, bei dem Fans die Möglichkeit haben, dieses Mal eine weitere Partie des Zweitliga-Auftakts zu erraten.