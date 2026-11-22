Amon-Ra St. Brown ist aktuell in toller Verfassung. Auch dank eines erneuten Touchdowns des deutschen Profis hält die Siegesserie der Detroit Lions.

Detroit (dpa) – Amon-Ra St. Brown ist mit seinen Detroit Lions in der National Football League weiter auf Erfolgskurs. Eine Woche nach dem spektakulären 35:10-Sieg in München gegen die New England Patriots feierte der deutsche American Football-Profi mit seinem Team den sechsten Sieg in Serie. Beim 31:21-Erfolg gegen die Tampa Bay Buccaneers gelang dem 27-Jährigen nach einem 14-Yard-Pass von Quarterback Jared Goff erneut ein Touchdown.

Schon im Munich Game hatte St. Brown mit zwei Touchdowns geglänzt. Die Lions sind damit weiter Erster in der North Division der National Football Conference. Am 26. November empfängt Detroit Verfolger Chicago Bears, die mit dem 21:13 gegen die New Orleans Saints ihren fünften Sieg hintereinander feierten.

Ebenfalls den sechsten Sieg in Serie bejubelten die Buffalo Bills. Mit dem 26:9 gegen die ersatzgeschwächten Miami Dolphins gelang dem Team um Quarterback Josh Allen zugleich der neunte Erfolg im zehnten Spiel der Saison. Buffalo führt überlegen die East Division der American Football Conference an.