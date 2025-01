Tottenham verlängert Vertrag mit Heung-Min Son bis 2026

London (dpa) – Tottenham Hotspur hat den Vertrag mit Stürmer und Teamkapitän Heung-Min Son um ein Jahr bis zum Sommer 2026 verlängert. Der Verein aus der englischen Premier League zog damit eine Vertragsoption. Der Vertrag des 32 Jahre alten Südkoreaners wäre Ende der Saison ausgelaufen.

Der ehemalige HSV-Profi Son, der 2015 von Bundesligist Bayer Leverkusen zu den Spurs gewechselt war, hat nach Clubangaben in 431 Einsätzen 169 Tore erzielt und gehört – trotz schwankender Form in dieser Spielzeit mit fünf Toren in 17 Spielen – zu den Topstars bei Tottenham.

Auf der Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte der Londoner belegt Son bereits Platz elf. In der Liste der besten Torschützen des Vereins stehen nur noch der jetzige Bayern-Profi Harry Kane, Jimmy Greaves, Bobby Smith und Martin Chivers vor ihm.