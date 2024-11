Torjäger Lemperle führt Köln zum nächsten Sieg

Köln kommt in Schwung, Münster bleibt im Tabellenkeller. Auf seinen Torjäger kann sich der FC verlassen.

Köln (dpa) – Der 1. FC Köln hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Rheinländer gewannen am Freitagabend beim zuvor vier Spiele unbesiegten Aufsteiger Preußen Münster mit 1:0 (0:0) und schafften damit den vierten Pflichtspielsieg in Serie ohne Gegentor.

In der ersten Partie seit 60 Jahren zwischen beiden Mannschaften erzielte Kölns Torjäger Tim Lemperle (51. Minute) mit seinem sechsten Saisontreffer das Siegtor. Damit schiebt sich der FC zunächst auf Rang drei. Münster steckt weiterhin in der Abstiegszone fest.

Kölner Minimalisten

Wegen der Verspätung des Kölner Fan-Zuges wurde die Partie im Preußenstadion 15 Minuten später angepfiffen. Auch der Bundesligaabsteiger, der nach nicht einmal einer halben Stunde seinen verletzt ausgeschiedenen Abwehrchef Timo Hübers ersetzen musste, kam erst allmählich in Fahrt und tat sich gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber schwer.

Nachdem Münsters Jano ter Horst die große Chance zur Führung mit einem Lattentreffer vergab, nutzte Lemperle seine Chance mit einem Kopfball nach Flanke von Dejan Ljubicic zum dritten 1:0-Sieg in Serie.