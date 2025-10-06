Thomas Müller ist längst eine zentrale Figur für seinen neuen Club. Beim 4:1 gegen die San José Earthquakes ist der Ex-Nationalspieler an zwei Toren für Vancouver direkt beteiligt.

Vancouver (dpa) – Thomas Müller hat seinen guten Lauf für die Vancouver Whitecaps fortgesetzt und war beim 4:1 gegen die San José Earthquakes an zwei Toren direkt beteiligt. Der Star-Neuzugang des kanadischen Teams aus der Major League Soccer erzielte erst das zwischenzeitliche 2:0 und bereitete in der Nachspielzeit den zweiten Treffer für Sebastian Berhalter zum 4:1 vor. Müller kommt jetzt wettbewerbsübergreifend auf sechs Tore für Vancouver.

In den vergangenen fünf Partien war er an zehn Toren direkt beteiligt – mit etwas mehr Abschlussglück hätten es allerdings auch deutlich mehr sein können. Allein gegen San José war Müller bei mehreren Großchancen durch Vorlagen oder eigene Schüsse beteiligt.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde kommt Vancouver wie San Diego auf 60 Punkte – hat aber eine Partie weniger absolviert als der Tabellenführer der Western Conference. Am Samstag treffen die Whitecaps auf Orlando, zum Abschluss ist der FC Dallas zu Gast. Die Playoff-Teilnahme haben die Kanadier längst sicher, die Platzierung hat Auswirkungen auf Gegner und Heimrecht in der entscheidenden Saisonphase.