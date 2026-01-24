Emma Aicher raste in dem Winter schon in Abfahrt, Super-G und Slalom auf Weltcup-Podien. Im Riesenslalom gelang dagegen nicht viel. Doch nun überzeugt sie auch in dieser Disziplin.

Spindlermühle (dpa) – Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher hat kurz vor Olympia ihre gute Form bestätigt. Im Riesenslalom von Spindlermühle kam die 22-Jährige auf Platz zehn und feierte den ersten Top-Ten-Platz in ihrer schwächsten Disziplin. In diesem Winter hatte Aicher schon eine Abfahrt und einen Super-G gewonnen und war im Slalom zweimal auf Rang drei gekommen.

Der Sieg in Tschechien ging an Olympiasiegerin Sara Hector. Die Schwedin verwies die beiden Amerikanerinnen Paula Moltzan (+0,18 Sekunden) und Mikaela Shiffrin (+0,23) auf die weiteren Podestplätze.

Dürr hofft auf Slalom am Sonntag

Aus dem deutschen Team schafften es neben Aicher auch die beiden anderen Starterinnen in die Punkteränge: Fabiana Dorigo wurde 17. und landete damit so weit vorn wie noch nie im Weltcup. Lena Dürr wurde 22. – sie will am Sonntag im Slalom nach enttäuschenden Ergebnissen Selbstvertrauen holen für Olympia.