Deutschlands Basketball-Nationalspielerin Frieda Bühner wird bei der Talente-Auswahl in der WNBA von den Portland Fire gezogen. Dort trifft sie auf ein bekanntes Gesicht.

New York City (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen in der nordamerikanischen Profiliga WNBA dürfen eine weitere Nationalspielerin in ihren Reihen begrüßen. Top-Talent Frieda Bühner wurde beim Draft in New York City am Montagabend (Ortszeit) an 17. Stelle von den Portland Fire ausgewählt. Mit Luisa Geiselsöder steht bereits eine deutsche Spielerin bei dem neu gegründeten Team aus dem Nordwesten unter Vertrag.

Die 21 Jahre alte Bühner, die gebürtig aus Georgsmarienhütte stammt und über den Osnabrücker SC den Sprung in die Nationalmannschaft schaffte, spielte zuletzt beim spanischen Top-Team CB Estudiantes in Madrid, wo sie trotz ihrer jungen Jahre genauso zu den Leistungsträgerinnen gehört, wie im ambitionierten deutschen Nationalteam. Bei der Heim-Weltmeisterschaft im September in Berlin zählt sie neben den anderen WNBA-Profis um die Schwestern Satou und Nyara Sabally, Leonie Fiebich sowie Geiselsöder zu den festen Größen.