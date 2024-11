Top-Elektriker aus Korea – Hyundai Ioniq 9

Der Kia EV9 bekommt einen Bruder: Auch Hyundai steigt nun in das Segment der elektrischen Siebensitzer-SUV ein.

SP-X/Offenbach. Mit einem siebensitzigen SUV rundet Hyundai im kommenden Jahr sein E-Autoangebot nach oben ab. Premiere feiert der Ioniq 9 bereits im November. Die ersten nun veröffentlichen Bilder zeigen Scheinwerfer in der typischen Pixel-Grafik, die man unter anderem vom kleineren Ioniq 5 kennt. Darüber hinaus dürfte sich der Neue grob an der 2021 präsentierten Studie Concept Seven orientieren, die für einen Crossover ungewöhnlich windschlüpfig gestaltet war.

Technisch wird wohl das Konzernschwestermodell Kia EV9 das Vorbild sein. Zu erwarten sind demnach ein 800-Volt-Batteriesystem, die Auswahl zwischen Heck- und Allradantrieb sowie Reichweiten im Bereich von rund 500 Kilometern. Die Preise dürften oberhalb von 70.000 Euro starten.

Holger Holzer/SP-X