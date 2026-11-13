Italienisch, elektrisch, wendig - das ist der Fiat 500 mit dem "e" im Namen. Hinzu kommt: Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) zeigt er sich zuverlässig. Aber er ist noch jung.

Berlin (dpa/tmn) – Auch als niedlich geht der Fiat 500e durch: Seine Scheinwerfer erinnern an Kulleraugen, Kindchenschema funktioniert auch bei Autos. Der Eindruck könnte über die Qualität des in Italien gefertigten Modells hinwegtäuschen. Aber der «Auto Bild TÜV-Report 2026» schreibt: «Insgesamt ist die Konstruktion aus Sicht der TÜV-Sachverständigen eine erfreuliche Angelegenheit». Der Report thematisiert auch das junge Alter des Fiat 500e: «Die Wahrheit zeigt sich oft erst im Alter. Man darf gespannt sein ...»

Modellhistorie: Das Modell, das beim Hersteller mittlerweile als 500 Elektro firmiert, kam 2020 heraus. Eine klassische Modellpflege erfolgte noch nicht, sie steht wohl für das Jahr 2027 an. Die Produktion des Vorgängers lief noch bis 2024 parallel weiter, auch ihn gab es zwischen 2013 und 2019 schon als 500e. Die Ahnenreihe bei Fiat ist zudem lang, zählt man die Verbrenner mit: Bereits in den 1930er-Jahren gab es ein Modell mit «500» im Namen.



Karosserie und Varianten: Der Dreitürer mit Schrägheck ist die häufigste Karosserievariante. Um den Zustieg in den Fond zu erleichtern, gibt es den Autozwerg aber auch mit einer zusätzlichen kleinen, gegenläufig öffnenden Hintertür auf der Beifahrerseite (3+1).



Weiterhin steht das Cabrio als – wenn auch teurerer – Gebrauchter bereit. Seit 2023 gibt es die Sportversion Abarth 500, seit 2025 produziert Fiat den 500 auch mit einem hier nicht weiter betrachteten Mild-Hybrid-Antrieb.



Weiterhin steht das Cabrio als – wenn auch teurerer – Gebrauchter bereit. Seit 2023 gibt es die Sportversion Abarth 500, seit 2025 produziert Fiat den 500 auch mit einem hier nicht weiter betrachteten Mild-Hybrid-Antrieb. Abmessungen (je nach Karosserie und Antrieb, laut TÜV): 3,63 m x 1,68 m x 1,53 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 185 l bis 550 l.



Stärken: Bei 9,7 Meter liegt der Wendekreis nur, da lässt sich das kurze Auto in so manche Lücke manövrieren. Der TÜV-Report lobt die Antriebswellen und die Lenkanlage als tadellos. Auch die Achsaufhängungen ernten gemessen am Durchschnitt eine niedrige Beanstandungsquote.



Selten bemängelt werden hintere und vordere Beleuchtung. Eine gute Vorstellung machen auch die Bremskomponenten – selbst die bei E-Autos so oft beanstandeten Bremsscheiben.



Selten bemängelt werden hintere und vordere Beleuchtung. Eine gute Vorstellung machen auch die Bremskomponenten – selbst die bei E-Autos so oft beanstandeten Bremsscheiben. Schwächen: Erst eine HU berücksichtigt der «Auto Bild TÜV-Report 2026» und merkt an: «Geringe Laufleistungen begünstigen ein gutes Abschneiden bei der HU.» So hält sich die Kritik in Grenzen. Einzig die Fußbremse weist Quoten leicht oberhalb des Durchschnitts auf.



Für Federn, Dämpfer und Lenkgelenke ist durchschnittliches Abschneiden dokumentiert, auch Abblendlicht und Blinker bewegen sich auf diesem Niveau.



Für Federn, Dämpfer und Lenkgelenke ist durchschnittliches Abschneiden dokumentiert, auch Abblendlicht und Blinker bewegen sich auf diesem Niveau. Pannenverhalten: Erfreulich kurz auch die Mitteilung des ADAC: Zuverlässig schneide der Fiat gemessen an der Pannenstatistik des Clubs ab. Pannenschwerpunkte? Fehlanzeige. Auffällige Bauteile gebe es keine.



Motoren, Batterie und Reichweite (laut ADAC): Permanentmagnet-Synchronmaschine (Frontantrieb): 70 kW/95 PS bis 114 kW/155 PS. Batterie: 21,3 bzw. 37,3 Kilowattstunden (kWh netto); Reichweite 190 bzw. 321 Kilometer; Abarth: 265 Kilometer (alle nach WLTP-Messverfahren).

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

500e Basis (6/2022); 70 kW/95 PS (21,3 kWh netto); 53.000 Kilometer; 14.028 Euro.

500e Cabrio Icon (6/2023); 87 kW/118 PS (37,3 kWh netto); 42.000 Kilometer; 17.628 Euro.

500e 3+1 Basis (6/2024); 70 kW/95 PS (21,3 kWh netto); 31.000 Kilometer; 17.101 Euro.