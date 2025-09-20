Hochsommerwetter zum Wiesn-Start: Der Schweiß fließt, das Bier auch. In München heißt es wieder «O'zapft is» - bei Rekordtemperaturen.

München (dpa) - Weiß-blauer Himmel, hochsommerliche Temperaturen, strahlende Menschen in Dirndl und Lederhosen: In München hat das 190. Oktoberfest mit einem Rekord begonnen. 31 Grad waren es draußen. So heiß war es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Wiesnstart noch nie. Der bisherige Rekord in Sachen Wiesn-Temperatur datiert aus dem Jahr 1993.

Das merken auch die Retter von der Aicher Ambulanz. Sie verzeichnen mit 910 Patientinnen und Patienten so viele wie noch nie an einem ersten Wiesn-Tag. Der häufigste Grund: Kreislaufprobleme.

Auch beim traditionellen Trachtenumzug am Sonntag brennt die Sonne. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in traditioneller Tracht ziehen durch die Innenstadt - ein bayerisches Brauchtumsspektakel.

In den Bierzelten fließt nicht nur das Bier in Strömen, der Schweiß auch - und da wäre der Anstich beinahe schiefgegangen. Er habe so geschwitzt an seinen Händen, dass er gedacht habe, der Schlegel falle ihm aus der Hand, sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) dem Bayerischen Rundfunk, nachdem er trotz aller Widrigkeiten routiniert mit zwei Schlägen das erste Fass angezapft hat. «Es war echt anstrengend heute, viel mehr als in den vergangenen Jahren.»

Bier zum Abkühlen

«Puh, ist das warm», entfährt es auch dem bierzelterprobten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), als er die Anzapfboxe im Schottenhamel-Zelt betritt.

Doch Abkühlung naht schnell: Wie es seit Jahrzehnten Tradition ist, bekommt der bayerische Ministerpräsident auch 2025 die erste Maß. «Die Wiesn ist die beste Form, gegen die Krisen der Welt anzukämpfen. Einfach Auszeit, ein bisschen Lebensfreude, Kraft tanken», sagt Söder, spricht von einem «Moment der Friedlichkeit».

Reiter: «Glück gehabt»

Reiter ist vor allem erleichtert: «Glück gehabt, es ist gut gegangen», sagt er. Er habe tatsächlich Befürchtungen gehabt: «Aber nur weil es so heiß war, nicht wegen der Schulter. Die hat das schon ausgehalten.» Reiter war im Mai an der Schulter operiert worden und hat nach eigenen Angaben immer noch Probleme damit.

Söder zeigt Verständnis - auch dafür, dass Reiter etwas spritziger anzapfte als üblich: «Der runde Schlegel ist fies – da kann man leicht abrutschen», sagt er, der zum zweiten Mal in Lederhose zum Anzapfen gekommen ist. Aber: «Was kann es heute schöneres Parfum geben auf der Haut als Bier.»

16 Tage lang, bis zum 5. Oktober, werden Besucher aus München, dem Umland, Deutschland und der ganzen Welt erwartet, um in den großen Bierzelten zu feiern, Riesenrad oder Wilde Maus zu fahren. Mehr als sechs Millionen sind es üblicherweise pro Jahr. Der Rekord liegt bei über sieben Millionen.

Über drei Stunden warten auf das erste Bier

Die Ersten hatten schon in den frühen Morgenstunden, noch im Dunkeln, an den Zäunen rund um die Wiesn ausgeharrt und auf den Einlass um 9.00 Uhr gewartet, um einen Tisch in einem der Bierzelte zu ergattern. Dort warteten sie dann drei weitere Stunden auf die erste Maß Bier. Nach dem Anzapfen sind die ersten Zelte schon am frühen Nachmittag wegen Überfüllung geschlossen.

Doch nicht alle sind wegen des Alkohols auf der Wiesn. Schlagerstar Jürgen Drews (80) verschmäht das klassische Bier zur Eröffnung. Er sei «Anti-Alkoholiker», sagt er dem Bayerischen Rundfunk (BR) im Schottenhamel-Festzelt. Er wollte das Bier an Moderator Florian Silbereisen weiterreichen, der neben ihm stand. Silbereisen hat aber eine Lösung parat: «Es gibt auch alkoholfreies Bier, das holen wir dir gleich!»

In einem der anderen Zelte filmt Mats Hummels seine Freundin Nicola Cavanis dabei, wie sie mit fünf Schlägen ein Fass ansticht.

Hat «Wackelkontakt» das Zeug zum Wiesn-Hit?

Für Beni Hafner alias Oimara steht bei dieser Wiesn eher die Musik im Vordergrund. Sein Hit «Wackelkontakt» hat gute Chancen, der Wiesn-Hit des Jahres 2025 zu werden. Das ist ihm aber gar nicht so wichtig: «Der Song wird sicher gespielt, ob es jetzt der Wiesn-Hit ist, ist auch schon wurscht. Hauptsache, ich höre es einmal im Zelt, dann hat sich mein Traum schon erfüllt», sagt der Sänger der Deutschen Presse-Agentur beim Anstich im Schottenhamel-Festzelt. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Er selbst wird viermal auf dem Oktoberfest sein.

Überraschend dagegen der Wiesn-Besuch von Rap-Superstar Drake. Auf seinem Instagram-Account veröffentlicht der 38-Jährige Fotos und ein Video aus dem Festzelt - und zeigt sich dabei in einem ungewöhnlichen Outfit, das wohl an traditionelle bayerische Lederhosen erinnern sollte.

Die Latzhose hat er versehen mit einem sogenannten Glupperl, einer kleinen Wäscheklammer mit seinem Namen, außerdem trägt er ein kleines Herz, auf dem steht «Too hot to Hendl».

Zum ersten Mal auf der Wiesn ist in diesem Jahr außerdem Heidi Klum, die gemeinsam mit ihrem Mann Tom Kaulitz im Käferzelt feiert und knutscht.

Todesfall überschattet Wiesn-Start

Damit es fröhlich und friedlich bleibt, haben die Behörden das Sicherheitskonzept für die Wiesn in diesem Jahr noch einmal etwas verschärft, das Messerverbot wurde vom Festgelände auf das Umfeld ausgeweitet. Ansonsten bleibt alles wie gehabt: Es gibt Einlasskontrollen, große Taschen sind verboten - und das Kiffen ohnehin.

Doch der Start des Oktoberfestes wird von einem tragischen Todesfall überschattet: Noch vor der Eröffnung starb eine 70 Jahre alte Frau im Bereich der Schausteller-Wohnwagen.

Am Morgen ging ein Notruf bei den Einsatzkräften ein, wie der Wiesn-Sanitätsdienst der Aicher Ambulanz mitteilte. Ein Einsatzteam war schnell vor Ort und begann mit der Reanimation. Diese blieb den Angaben zufolge erfolglos – die Frau starb noch vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung der Angehörigen.

Gesundheitliche Probleme - wegen der Hitze und des Alkohols

Vielen Wiesn-Besuchern machte zudem die Hitze zu schaffen. Bis zum Samstagnachmittag meldete die für den Rettungsdienst verantwortliche Aicher Ambulanz schon Hunderte Behandlungen - vor allem infolge der Hitze. Die jüngste Patientin war demnach erst elf und klagte über Kreislaufprobleme.

Am späten Nachmittag dann der erste Fall von zu viel Alkohol: Ein 18-jähriger Mann aus Arizona (USA) sei von einem Trageteam zur Sanitätswache gebracht worden, teilte die Ambulanz mit. 2,9 Promille habe die Messung ergeben.

Auch die Polizei meldete einige Einsätze: Ein 25 Jahre alter Tourist aus Italien soll am Samstag den Hitlergruß gezeigt haben. Gegen einen 55-Jährigen wird gegen Gefangenenbefreiung ermittelt, weil er versucht haben soll, einen 19 Jahre alten Familienangehörigen aus dem Polizeigewahrsam zu holen. Außerdem gab es Fälle sexueller Belästigung und einige Taschendiebstähle.

Oktoberfest