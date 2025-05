Horb am Neckar (dpa) - Die Gondel, mit der drei Bauarbeiter auf einer Großbaustelle im baden-württembergischen Horb am Neckar in den Tod stürzten, war bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht überladen. Es handele sich um eine Personentransportgondel. «Die Nutzung durch drei Personen entsprach den Vorgaben», sagte ein Polizeisprecher.

Warum das Seil riss, an dem die Gondel befestigt war, sei unklar. Weitere Details - etwa für wieviele Personen insgesamt die Gondel ausgelegt war - wurden nicht genannt. Laut Staatsanwaltschaft wurde der Ort des Ereignisses inzwischen freigegeben. Aller Spuren seien gesichert worden.

Die Männer waren am Dienstagmittag mit der Gondel an der Neckartalbrücke im Einsatz, als sie aus großer Höhe abstürzten. Für sie kam jede Hilfe zu spät.