Tödlicher Personenunfall im Hauptbahnhof Trier

Ein tragischer Personenunfall ereignete sich am heutigen Tag (17.

12.2024) gegen 15:30 Uhr im Hauptbahnhof Trier, Gleis 11 Süd.



Ersten Ermittlungen zufolge erfasste ein aus Koblenz einfahrender Regionalexpress einen ins Gleisbett gefallenen 56-jährigen Mann und verletzte ihn dabei tödlich.



Der Hauptbahnhof ist seit 15:33 Uhr gesperrt; erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr sind die Folge.



Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Am Einsatz beteiligt sind Bundespolizei Trier, Kriminalpolizei Trier, Notarzt und Rettungswagen sowie die Feuerwehr Trier.



