Tod von zwei Ukrainerinnen - Ehepaar gesteht

Sie sollen zwei Frauen getötet haben, um das Baby der Jüngeren zu stehlen: Ein Ehepaar aus der Nähe von Heidelberg steht in Mannheim vor Gericht. Zu Beginn äußern sie sich zu der Tat.

Mannheim (dpa) - Gegen ein Ehepaar, das eine ukrainische Frau und ihre Mutter getötet haben soll, um das Baby der Jüngeren als das eigene auszugeben, hat der Prozess vor dem Landgericht Mannheim begonnen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Mordes erhoben. Zum Prozessauftakt gestanden die beiden Angeklagten in von ihren Anwälten verlesenen Erklärungen die Taten. Darin äußerten beide Reue über das Geschehen. Die Frau und ihr Mann sollen laut Anklage im vergangenen März die 27-Jährige und ihre 51-jährige Mutter getötet haben, um das damals fünf Wochen alte Baby der Jüngeren als das eigene auszugeben. Daher wird den beiden auch die Entziehung Minderjähriger vorgeworfen. Das Motiv für die Tat war laut Staatsanwaltschaft, dass die mittlerweile 45-Jährige und ihr 43 Jahre alter Mann aus Sandhausen bei Heidelberg seit Längerem den unerfüllten Wunsch nach einer gemeinsamen Tochter gehegt hätten.

Das rund elf Monate alte Baby lebt mittlerweile mit seiner Tante in der Ukraine, die als Nebenklägerin in dem Verfahren auftritt. Für den Prozess sind insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Am 21. Februar könnte ein Urteil verkündet werden.