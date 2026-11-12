Nach dem tödlichen Unfall von Davide Rebellin wurde ein deutscher Lkw-Fahrer zu vier Jahren Haft verurteilt. Nun sollte ein Berufungsgericht den Fall prüfen - doch dazu kommt es nicht mehr.

Venedig (dpa) – Das Berufungsverfahren gegen einen Lastwagenfahrer aus Deutschland nach dem Unfalltod des ehemaligen italienischen Radrennfahrers Davide Rebellin ist beendet worden. Das Berufungsgericht in Venedig entschied nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa, das Verfahren nicht fortzuführen. Ein medizinisches Gutachten habe ergeben, dass der Deutsche aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sei, am Prozess teilzunehmen.

Rebellin war am 30. November 2022 bei einer Trainingsrunde nahe des norditalienischen Ortes Montebello Vicentino von einem Sattelschlepper erfasst und tödlich verletzt worden. Er hatte kurz zuvor seine Profikarriere beendet. Der Lastwagenfahrer fuhr anschließend weiter, ohne anzuhalten.

In erster Instanz zu vier Jahren Haft verurteilt

Im Oktober 2024 wurde er deshalb wegen Tötung im Straßenverkehr – ein Straftatbestand in Italien – sowie unterlassener Hilfeleistung in erster Instanz zu vier Jahren Haft verurteilt. Bereits im Mai 2024 hatte er einen schweren Schlaganfall erlitten. Seine Verteidigung legte nach der Verurteilung Berufung ein. Das Berufungsgericht ließ daraufhin medizinisch prüfen, ob er angesichts seines Zustands in der Lage ist, bewusst an dem Verfahren teilzunehmen.

Der Deutsche lebt inzwischen nach Angaben von Ansa in einer speziellen Pflegeeinrichtung in Deutschland. Mit der jüngsten Entscheidung des Berufungsgerichts in der norditalienischen Lagunenstadt kommt es in dem Fall vorerst zu keiner erneuten Prüfung des Urteils aus erster Instanz.