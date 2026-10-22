Kansas City (dpa) – Football-Superstar Patrick Mahomes hat sich nach dem Tod seines ehemaligen Mitspielers Allen Bailey bestürzt gezeigt. «Es ist schrecklich, diese Nachrichten zu hören. Er war wirklich ein großartiger Teamkollege», sagte der Quarterback der Kansas City Chiefs über den früheren NFL-Profi, der im Alter von 37 Jahren starb. Bailey spielte von 2011 bis 2018 für die Chiefs und damit auch eine Saison gemeinsam mit Mahomes.

Bailey soll bereits am Dienstag von seiner Frau tot in seinem Haus aufgefunden worden. Die Familie geht laut dem Portal «TMZ Sports» von einem natürlichen Tod aus. Mahomes sagte, Bailey sei der erste Spieler gewesen, den er bei seiner Ankunft in der Kabine gesehen habe. Nach seinen Jahren in Kansas City lief Bailey auch für die Atlanta Falcons auf.

Auch Chiefs-Cheftrainer Andy Reid zeigte sich emotional getroffen. «Unsere Gebete sind bei ihnen – er ist eindeutig viel zu früh von uns gegangen. Er war einer meiner Lieblingsspieler. Ein wirklich toller Junge. Es tut mir unendlich leid, dass ihm das widerfahren ist», sagte Reid. Der 68-Jährige ist seit 2013 Chefcoach in Kansas City.