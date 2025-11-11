Titelverteidiger Krawietz/Pütz verspielen Halbfinal-Chance

Das deutsche Davis-Cup-Duo ist ohne die ganz großen Erwartungen nach Turin gereist. Ein Triumph wie im Vorjahr ist nach dem zweiten Gruppenmatch auch nicht mehr möglich.

Turin (dpa) – Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist bei seiner Mission Titelverteidigung bei den ATP Finals in Turin vorzeitig gescheitert. Das Davis-Cup-Duo verlor durch das 6:7 (9:11), 2:6 gegen die Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool auch sein zweites Gruppenspiel und hat damit keine Chance mehr aufs Halbfinale.

Ihr letztes Match gegen die bereits fürs Halbfinale qualifizierten Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori hat sportlich damit kaum noch Bedeutung. Zum Auftakt hatten Krawietz/Pütz im Match-Tiebreak gegen Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien) den Kürzeren gezogen.

Verletzungsproblem dämpfte die Erwartungen

Pütz hatte zuletzt mit einer Wadenverletzung zu kämpfen gehabt, wurde aber rechtzeitig fit. Seinen Start in Turin bezeichnete er deswegen als «echten Bonus». Die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung waren aber auch aufgrund dieser Problematik gering.

Im Vorjahr hatten Krawietz/Pütz überraschend in Turin triumphiert. Es war das erste Mal in der Turniergeschichte, dass ein deutsches Duo beim Prestigeturnier triumphieren konnte.