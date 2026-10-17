Drei deutsche Spieler standen im Viertelfinale der Tischtennis-EM. Nur einer von ihnen kam durch. Der Erfolg von Dang Qiu hatte es aber in sich.

Ljubljana (dpa) – Dang Qiu hat als einziger deutscher Spieler das Halbfinale der Tischtennis-EM erreicht. Der Europameister von 2022 besiegte den Titelverteidiger Alexis Lebrun aus Frankreich in 4:1 Sätzen.

«Ich war taktisch, spielerisch und mental gut», sagte der Weltranglisten-Elfte. «In Astana habe ich vor ein paar Wochen gegen ihn gewonnen. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Denn die anderen gefühlt 700 Spiele vorher habe ich gegen ihn verloren.»

Nächster Gegner am Sonntag ist der Schwede Anton Källberg. Er und Dang Qiu spielen in der deutschen Bundesliga zusammen für Borussia Düsseldorf.

Im Viertelfinale ausgeschieden sind dagegen Patrick Franziska und Benedikt Duda. Der 34-jährige Franziska war gegen den Weltranglisten-Zweiten und jüngeren Lebrun-Bruder Felix Lebrun chancenlos (0:4). Duda verlor nach seiner Silbermedaille bei der vergangenen EM diesmal gegen den Außenseiter Leo De Nodrest aus Frankreich mit 3:4.